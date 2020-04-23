Хуснуллин заявил об отсутствии планов по увеличению тарифов ЖКХ

Правительство пока не планирует принимать меры по увеличению тарифов в сфере жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ). Об этом рассказал в интервью телеканалу «Россия 24» вице-премьер России Марат Хуснуллин в четверг, 23 апреля.

По его словам, падение собираемости платежей за ЖКУ связано с режимом самоизоляции. Он отметил, что в марте была хорошая собираемость платежей — 92%, а в апреле — уже 67%. «Это не значит, что люди не хотят платить, они просто находятся на самоизоляции. Многие люди, пожилые, например, не умеют пользоваться электронными сервисами, не могут с телефона оплачивать», — пояснил вице-премьер.

В начале апреля эксперты отрасли ЖКХ предсказали увеличение расходов россиян на жилищно-коммунальные услуги во время самоизоляции на 30%.

До 1 января 2021 года правительство отменило начисление пеней за неоплаченные услуги ЖКХ. Также до следующего года разрешено не проверять бытовые счетчики воды и электричества.