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Хуснуллин заявил об отсутствии планов по увеличению тарифов ЖКХ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Правительство пока не планирует принимать меры по увеличению тарифов в сфере жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ). Об этом рассказал в интервью телеканалу «Россия 24» вице-премьер России Марат Хуснуллин в четверг, 23 апреля.

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В первую очередь это коснется расходов на воду и электроэнергию

По его словам, падение собираемости платежей за ЖКУ связано с режимом самоизоляции. Он отметил, что в марте была хорошая собираемость платежей — 92%, а в апреле — уже 67%. «Это не значит, что люди не хотят платить, они просто находятся на самоизоляции. Многие люди, пожилые, например, не умеют пользоваться электронными сервисами, не могут с телефона оплачивать», — пояснил вице-премьер.

В начале апреля эксперты отрасли ЖКХ предсказали увеличение расходов россиян на жилищно-коммунальные услуги во время самоизоляции на 30%.

До 1 января 2021 года правительство отменило начисление пеней за неоплаченные услуги ЖКХ. Также до следующего года разрешено не проверять бытовые счетчики воды и электричества.

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