Городской флаг разработали в Северодвинске

В четверг, 23 апреля, на заседании Совета депутатов в Северодвинске (Архангельская область) был утвержден эскиз для флага города. Разработали его на основе утвержденного ранее герба города.

Геральдический совет при президенте России дал положительное заключение. Флаг будет размещаться на зданиях органов власти и украшать Северодвинск во время праздников. Об этом пишет ИА FlashNord.

Северодвинск был основан в 1936 году как рабочий судостроительный поселок, стал городом в 1938 году. В 2016 году получил статус Города трудовой доблести и славы.