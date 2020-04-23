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Более 800 млн рублей направят на развитие спорта в Приморье

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В Приморском крае на развитие спорта планируют направить 828 млн рублей. Средства потратят на установку спортивных площадок, строительство и ремонт бассейнов, спорткомплексов.

Как сообщили ИА PrimaMedia в краевом правительстве, в муниципалитетах установят площадки для сдачи норм ГТО, комбинированные спорткомплексы для игровых видов спорта с тренажерными секторами, крытые атлетические павильоны.

Глава Лазовского муниципального района Юрий Мосальский рассказал, что в 2019 году в селах Беневское и Валентин появились две крытые тренажерные площадки. В селе Лазо установлена хоккейная коробка. Всего до 2024 года в районе построят 12 спортплощадок и три хоккейные коробки, а также появится машина для заливки льда.

По словам представителя минспорта края, в этом году на территории Приморского края откроют пять площадок для сдачи норм ГТО, 15 универсальных спортплощадок, шесть хоккейных коробок и 20 спортплощадок различной комплектации.

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