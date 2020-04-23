Минпромторг допустил срыв сроков сдачи ряда судов из-за коронавируса

Сроки сдачи ряда судов в России могут быть перенесены из-за ограничений, введенных в условиях пандемии коронавируса. Об этом в четверг, 23 апреля, сообщили в Министерстве промышленности и торговли.

«Принимая во внимание общую ситуацию с вирусом Covid-19 в странах-производителях судового комплектующего оборудования, мы предполагаем, что возможны задержки в производстве и поставках готовой продукции, и, как следствие срыв сроков сдачи отдельных проектов судов», — приводит «РИА Новости» сообщение министерства.

При этом в ведомстве отметили, что спада в судостроении в стране в настоящий момент нет.

21 апреля Минпромторг включил 246 компаний в список системообразующих предприятий российской экономики. В перечень вошли организации, отобранные по 15 отраслям, пишет «Газета.ру». В их числе организации авиационной, автомобильной, химической, легкой, радиоэлектронной промышленности, а также организации судостроения, энергетической и железнодорожной отраслей.