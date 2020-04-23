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Собянин рассказал о десятках тысяч работающих с COVID-19 медиков

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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В Москве несколько десятков тысяч медиков задействовано в борьбе с распространением коронавируса. Об этом в четверг, 23 апреля, заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24».

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«Мы сегодня задействовали уже несколько десятков тысяч работников ― это и врачи, и младшие персонал, и средний медицинский персонал, ординаторы, учащиеся колледжей, студенты и так далее», ― цитирует его «РИА Новости».

Также Собянин добавил, что в настоящее время одна из главных задач, от которой зависит жизнь и здоровье пациентов ― профессионализм медиков и обеспеченность кадрами больниц. Кроме того, мэр Москвы отметил, что в столице вся экстренная медицинская помощь оказывается в полном объеме.

29 марта власти Москвы ввели обязательный домашний режим самоизоляции для всех жителей. До 1 мая гражданам разрешается выходить из дома только в случаях острой необходимости: при обращении к врачу, походе в магазин или аптеку и для выгула домашних животных (не более 100 м от дома).

Из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в столице и Московской области ввели электронные пропуска для поездок на транспорте. С 15 апреля его наличие обязательно для перемещения на личном или общественном транспорте. 18 апреля стали доступны новые формы для выдачи, корректировки и проверки цифровых пропусков.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 190 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По состоянию на 23 апреля в России общее число заболевших достигло 62 773 человека, умерли 555 пациентов, выздоровели ― 4891.

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