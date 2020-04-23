Собянин допустил ужесточение ограничительных мер в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг, 23 апреля, заявил, что введение дополнительных ограничительных мер в столице теоретически возможно, но оно должно быть точечным.

«Действительно, есть всегда возможность ужесточения режима [самоизоляции]. Но оно должно быть обосновано. Но если до введения пропусков мы делали это фронтально, то сегодня это можно делать точечно», — отметил градоначальник в эфире телеканала «Россия 24».

Он убежден, что ограничения и меры по противодействию коронавирусной инфекции в Москве эффективнее, чем во многих городах и адекватны текущей ситуации.

По его мнению, нельзя запускать положение до введения войск, как это произошло в других странах.

«У нас оптимальный режим самоизоляции, который установлен в Москве и которого придерживаются, слава Богу, спасибо большое, москвичи. Большинство москвичей ведут себя очень ответственно. Это дает возможность нам не ужесточать меры, которые принимаются в административном порядке. Режим оптимален на сегодняшний день для ситуации в нашем городе», — сказал Собянин.

Он признал, что решение о введении электронных пропусков в Москве принималось непросто. По словам мэра, эта мера неоднократно откладывалась, потому что в администрации осознавали, как данная инициатива может сказаться на психологическом состоянии людей.

Градоначальник добавил, что пока рано разрешать москвичам гулять с детьми даже рядом со своим домом, так как это может обернуться драматическим распространением коронавирусной инфекции.

За последние сутки в Москве зафиксированы 1959 новых случаев коронавируса. Общее количество зараженных в столице достигло 33 940 человек. Около 80% новых пациентов — люди моложе 65 лет.

Главный врач медицинского центра «Лидер медицины» Евгений Тимаков убежден, что пик заражений коронавирусом в Москве придется на майские праздники.

В конце марта власти Москвы ввели обязательный домашний режим. Из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в столице ввели электронные пропуска для поездок на транспорте. С 15 апреля их наличие обязательно для перемещения на личном или общественном транспорте.

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