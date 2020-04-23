Конкурс «Моя страна — моя Россия» запустит онлайн-программы

Конкурс «Моя страна — моя Россия» на время пандемии запускает онлайн-программы для участников проекта. В этом сезоне в очный этап прошли 738 человек. Эксперты расскажут участникам, как подготовиться к презентации. Также дадут рекомендации тем, кто не прошел в очный тур. Этот конкурс проект платформы «Россия — страна возможностей»