Аварийные участки водоводов заменят в Туле

В Туле в 2020 году заменят около 20 км аварийных участков трех магистральных водоводов. План по обновлению сетей в регионе сформирован на три года.

По данным администрации Тулы, в июне начнется ремонт участка на Масловско-Песоченском водозаборе протяженностью 3 км. Кроме того, капитальный ремонт проведут на участках Обидимо-Упкинского водозабора общей протяженностью 4,7 км. Всего же планируется заменить около 20 км аварийных участков. Об этом сообщают «Тульские известия».

В 2021 году работы на Масловско-Песоченском водозаборе продолжатся. В Тульской области сформирован трехлетний план по замене водоводов.

Глава Тульской области Алексей Дюмин поручил администрации Тулы и министерству ЖКХ держать на контроле соблюдение сроков ремонта.