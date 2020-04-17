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Три моста отремонтируют в Тульской области

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В Тульской области планируют отремонтировать три моста. Работы завершатся в 2020 году.

По данным министра транспорта и дорожного хозяйства Тульской области Родиона Дудника, речь идет о мостах в Плавском, Заокском и Кимовском районах. Об этом сообщают «Тульские известия». В частности, в 2020 году начнется ремонт моста через реку Упа в Большой Туле.

Кроме того, подрядчики приступят к работам на семи объектах, ремонт которых завершится в 2021 году.

Ранее сообщалось, что в Брянске рабочие начали возводить первые опоры Литейного моста в Бежицком районе.

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