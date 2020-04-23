Прямой эфир
Сюжет:

В МВД опровергли выявление COVID-19 у главы УВД на Московском метрополитене

0
Фото: МВД РФ/77.мвд.рф
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Информация об обнаружении у начальника УВД на Московском метрополитене Шамиля Сибанова коронавируса не соответствует действительности. Об этом заявили в пресс-службе столичного ГУ МВД 23 апреля.

«22 апреля тест (на коронавирус у Сибанова. — Ред.) показал отрицательный результат», — говорится в сообщении полиции в Instagram.

Информация о том, что у Сибанова подтвердился коронавирус, появилась в Telegram-каналах ранее в этот день. Источник ТАСС в правоохранительных органах сведения подтверждать не стал, отметив лишь, что Сибанов более недели не покидает рабочее место, «не ездит домой», а его подчиненные заходят к нему в масках и перчатках.

По состоянию на 23 апреля в России подтвердились 62 773 случаев заболевания COVID-19, из них 4774 — за последние сутки. 4891 человек вылечился. 555 пациентов скончались.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса 8 (800) 2000-112.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Москве около 2,5 тыс. человек не смогли проехать на метро 22 апреля
МВД приостановит депортацию иностранцев из России в условиях пандемии

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020