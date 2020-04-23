В МВД опровергли выявление COVID-19 у главы УВД на Московском метрополитене

Информация об обнаружении у начальника УВД на Московском метрополитене Шамиля Сибанова коронавируса не соответствует действительности. Об этом заявили в пресс-службе столичного ГУ МВД 23 апреля.

«22 апреля тест (на коронавирус у Сибанова. — Ред.) показал отрицательный результат», — говорится в сообщении полиции в Instagram.

Информация о том, что у Сибанова подтвердился коронавирус, появилась в Telegram-каналах ранее в этот день. Источник ТАСС в правоохранительных органах сведения подтверждать не стал, отметив лишь, что Сибанов более недели не покидает рабочее место, «не ездит домой», а его подчиненные заходят к нему в масках и перчатках.

По состоянию на 23 апреля в России подтвердились 62 773 случаев заболевания COVID-19, из них 4774 — за последние сутки. 4891 человек вылечился. 555 пациентов скончались.

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