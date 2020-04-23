Производство мяса и молока выросло в Липецкой области

В Липецкой области в начале 2020 года выросло производство продукции сельского хозяйства. Объем производства всех категорий составил 14,7 млрд рублей.

С января по март индекс производства продукции сельского хозяйства составил 109,6%. По продукции растениеводства индекс достиг 128,3%. Об этом пишет LipetskMedia.

Животноводческой продукции в регионе произвели на 11,1 млрд рублей. По данным Липецкстата, производство мяса скота и птицы на убой в живом весе составило 95,2 тыс. т. Это на 8% больше аналогичных показателей 2019 года.

Аграрии произвели 68 тыс. т молока, прирост составил 6%. Кроме того, произведено 178,6 млн штук яиц.