Аграрии Татарстана получат на весенне-полевые работы 6 млрд рублей

В Республике Татарстан предусмотрели 6 млрд рублей на весенне-полевые работы. На данный момент до аграриев доведено 4,5 млрд рублей поддержки. Об этом министр сельского хозяйства и продовольствия республики Марат Зяббаров рассказал журналистам на брифинге.

«На весенне-полевые работы из бюджета по разным статьям предусмотрено 6 млрд рублей субсидий. Основная часть средств, или 75%, уже доведена до хозяйств», — цитирует спикера ИА «Татар-информ».

По его словам, общая сумма господдержки сферы на 2020 год составляет 15,1 млрд рублей. Из них 10 млрд рублей направлены из республиканского бюджета и 5,1 млрд рублей — из федерального.

Средства пойдут на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства (600 млн рублей), приобретение минеральных удобрений (1,5 млрд рублей), техническое оснащение (1,7 млрд рублей), повышение продуктивности в молочном скотоводстве (1,2 млрд рублей) и другое.

Кроме того, предусмотрены 477,5 млн рублей на субсидии личным подсобным хозяйствам и 900 млн рублей на гранты на поддержку начинающих фермеров, семейных ферм и сельхозпотребкооперативов.