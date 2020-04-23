Ученые назвали способ жить дольше с помощью кофе

Шведские ученые Гетерборгского университета рассказали, что если употреблять кофе в фильтрованном виде, то это существенно уменьшит риск появления сердечно-сосудистых заболеваний. Исследование экспертов 22 апреля опубликовал European Journal of preventive cardiology.

Как отметили специалисты, фильтрованный кофе безопасен и может продлить жизнь. Для исследования ученые привлекли более полумиллиона мужчин и женщин в возрасте от 20 до 79 лет.

На протяжении 20 лет участники эксперимента пили кофе, предварительно сообщив о том, сколько раз в день они его употребляют, имеют ли вредные привычки и сердечно-сосудистые заболевания.

Оказалось, что люди, употребляющие фильтрованный кофе, имели на 15% меньше риска смертности.

В феврале эксперт назвала полезные свойства кофе. По ее словам, кофе содержит микроэлементы, витамины группы B и не теряет их даже при обжарке. Вреда или токсичности кофейные зерна для организма не несут.

При этом дополнительную энергию из кофе можно получить, если пить его с молоком и сахаром.