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Ученые узнали о влиянии кофе на восприятие вкуса

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Человек, который пьет кофе, ощущает пищу на вкус более сладкой и менее горькой. К такому выводу пришли датские ученые из Орхусского университета, результаты их работы опубликованы в журнале Foods.

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В ходе исследования у 156 добровольцев тестировали обоняние и вкусовые ощущения до и после употребления кофе. Выяснилось, что напиток не влияет на восприятие запахов, однако ощущение вкуса у испытуемых менялось.

«Люди после употребления кофе становились более чувствительными к сладости и менее чувствительными к горечи», — рассказал руководитель исследования Александр Вик Фьельдстад.

Чтобы исключить влияние кофеина, исследователи повторили эксперимент с кофе без него, и результаты оказались точно такими же.

«Вероятно, такой эффект создают какие-то горькие вещества в кофе. Этим можно объяснить, почему людям нравится вместе с кофе темный шоколад. Его вкус становится намного мягче, потому что горечь приглушена, а сладость повышена», — пояснил ученый.

Авторы отмечают, что влияние кофе на вкусовые ощущения у всех добровольцев было кратковременным и фиксировалось, только когда они его пили.

В конце прошлого года ученые назвали необходимое количество кофе для похудения.

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