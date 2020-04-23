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Представитель ВОЗ назвала признак прохождения пика коронавируса в России

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Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов
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Говорить о прохождении пика заболеваемости коронавирусом в России можно будет только после того, как в стране на протяжении достаточно длительного времени будет отмечаться снижение прироста новых заболевших. Об этом заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович.

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«Действительно, в Москве и в целом по России наметилась тенденция к снижению общего количества новых случаев COVID-19 начиная с 20 апреля 2020 [года]. Это обнадеживает. Необходимо убедиться, что положительные изменения происходят повсеместно в стране на протяжении достаточно длительного времени, прежде чем мы сможем с уверенностью говорить о прохождении пика заболеваемости», — приводит ее слова «РИА Новости».

В то же время она отметила, что в Мурманской области за последние дни прирост заболевших увеличился с 10 до 19%.

По словам Вуйнович, в настоящий момент можно только констатировать, что ограничительные меры, введенные в стране, и механизмы сдерживания распространения инфекции действительно работают, а система здравоохранения в целом справляется с нагрузкой.

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По состоянию на 23 апреля в России с начала пандемии зарегистрировано 62 733 заболевших коронавирусом, из них — 4774 за последние сутки. Общее количество летальных исходов — 555.

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