В России число удаленных вакансий выросло на 71%. При этом желающих работать, не выходя из дома, стало больше на 220%. Больше всего в кадрах нуждаются в сфере образования — это 74% предложений. На втором месте область продаж. Эксперты считают, что рынок трудоустройства переживает сейчас небывалую трансформацию.