Продажи автомобилей упадут на 22% из-за пандемии

По прогнозам во всем мире продажи автомобилей из-за пандемии упадут на 22%, а производство снизится на 21%. В ключевых регионах: Китае, США и Европе — всё еще закрыты автозаводы. По мнению экспертов, в мире в этом году продадут всего чуть более 70 млн машин. Перспективы рынка сейчас неоднозначны, как никогда. Аналитики предполагают, что рынок восстанавливаться будет долго: упавший потребительский спрос совпал с разрывом глобальных цепочек поставок.