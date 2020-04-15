Более 1 тысячи человек трудоустроились через центр занятости «Моя работа»

В Москве более 1 тыс. человек трудоустроились через центр занятости «Моя работа». Пандемия сильно изменила столичный рынок труда. В отдельных сферах компании продолжают нанимать сотрудников. Только за последние 2 недели на сайте центра появилось 44 тысячи новых вакансии. Наиболее востребованы: курьеры и логисты всех уровней, операторы контакт-центров, менеджеры по онлайн-продажам, комплектовщики и водители. Многим компаниям требуются специалисты в IT-сфере.