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Горбачев назвал причины срыва перестройки

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Срыв перестройки произошел из-за ГКЧП и тех, кто воспользовался путчем для развала государства. Об этом заявил президент СССР Михаил Горбачев.

«Но это ни в коем случае не перечеркивает значение перестройки», — заявил политик 23 апреля в интервью «РИА Новости».

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В четверг, 23 апреля, исполнилось 35 лет со дня апрельского пленума ЦК КПСС, который принято считать датой начала перестройки. Горбачева нередко называют «отцом» перестройки, он стал генеральным секретарем ЦК незадолго до пленума.

Августовским путчем принято называть политические события 18–21 августа 1991 года. В Советском Союзе власти оценили их как попытку государственного переворота членами возникшего в те дни Государственного комитета по чрезвычайному положению (ГКЧП). В те дни состоялась попытка отстранить Горбачева от поста президента и поменять проводимый им курс.

Событиям предшествовал референдум о сохранении Советского Союза, который был проведен 17 марта 1991 года. Тогда «за» высказались 76,4% голосовавших. На основе итогов плебисцита был разработан проект договора «О Союзе суверенных республик», подписание которого не состоялось.

Фактически СССР перестал существовать 25 декабря 1991 года, когда Горбачев обратился к народу и заявил о прекращении своей деятельности на посту главы государства.

В ноябре 2019 года Горбачев заявлял, что сейчас все бывшие советские республики могут и должны вести диалог. По его словам, необходимо помнить историю, которая является общей для этих стран, пишет «Газета.ру».

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