Прямой эфир

Рособоронэкспорт назвал сумму запланированных продаж бронемашин на «Бумеранге»

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российская Федерация начала продвигать на экспорт бронемашины на платформе «Бумеранг». Объем экспорта этой платформы, по предварительным подсчетам, составляет порядка $1 млрд, сообщили в четверг, 23 апреля, в «Рособоронэкспорте».

Не только Турция
Чего ждет российский военный экспорт от выставки Eurasia Airshow?

«Старт маркетинга экспортного варианта «Бумеранга» — прекрасная новость для Рособоронэкспорта и наших партнеров», — говорится в сообщении на сайте компании. Боевую платформу разработали по заданию Минобороны, что говорит о ее высочайших боевых и эксплуатационных возможностях.

По данным компании, интерес к «Бумерангу» уже проявили страны Африки, Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и СНГ, отметил генеральный директор Рособоронэкспорта Александр Михеев.

Амфибийная боевая машина с колесной формулой 8х8 «Бумеранг» обеспечивает возможность решения широкого спектра боевых задач и вопросов мирного времени.

Ранее в четверг президент России Владимир Путин подписал указ, которым наделил Генштаб Вооруженных сил России полномочиями определять требования к экспортной военной технике.

Всего за прошедший год Россия поставила странам военной техники на сумму более $15 млрд.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Россия начала поставки штурмовых лодок в Африку
«Рособоронэкспорт» оценил влияние коронавируса на поставку Китаю С-400

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020