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Несколько индустриальных парков создадут в Башкирии

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В Башкирии определили наиболее перспективные участки для создания индустриальных парков. Это участки в Благовещенске, Нефтекамске, Кумертау, Белебее и Белорецке, в Стерлитамакском и Салаватском районах.

Сейчас в стадии проектирования два новых индустриальных парка — «Благовещенский» и «Нефтекамский», которые расположены на территориях особого социально-экономического развития. В Белебее индустриальный парк создадут на базе АО «Белебеевский завод «Автонормаль». В Кумертау под парк отведут два участка от 7 до 8 га, а в Белорецке — свободный участок площадью 79,5 га.

Как отмечает ИА «Башинформ», сейчас в Башкирии действуют 10 индустриальных и 5 технопарков. Создано 3,5 тыс. рабочих мест. Общий объем инвестиций превышает 43 млрд рублей.

10 января в Уфе представили проект по расширению производства электротранспорта. Трамвайно-троллейбусный завод будет выпускать троллейбусы, трамваи и электробусы. После модернизации производства завод сможет выпускать около 100 троллейбусов в год.

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