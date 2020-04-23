Маклеров допустят в здание Нью-Йоркской фондовой биржи после 15 мая

Нью-Йоркская фондовая биржа перейдет в штатный режим работы после 15 мая. Об этом сообщает телеканал CNN. С 23 марта из-за распространения коронавируса она проводит торги в электронном режиме.

По данным источников телеканала, пускать участников торгов в помещение биржи начнут со следующего месяца, однако количество людей, находящихся в одном помещении одновременно, будет ограничено. Маклеров обяжут соблюдать безопасную дистанцию.

Также сообщается, что залы биржи в Сан-Франциско могут быть открыты уже 3 мая.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

Согласно данным Worldometer на 22 апреля, на планете зарегистрировано свыше 2,6 млн случаев заболевания, умерли более 184 тыс. человек, вылечились — более 721 тыс.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который производит подсчеты на основе сводок американских властей, Всемирной организации здравоохранения и других официальных источников, в США зафиксировано более 841,5 тыс. случаев заражения коронавирусом. Умерли 46 769 человек, поправились 152 286.