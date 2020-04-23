Последствия сильного ветра в Москве попали на видео

Сильный ветер в Москве с порывами до 23 м/с повалил 132 дерева, повредил 26 автомобилей, но люди благодаря режиму самоизоляции не пострадали. Об этом 22 апреля сообщил телеканал «360».

Городские службы для расчистки последствий задействовали около 300 сотрудников и более 90 единиц коммунальной техники. К настоящему моменту все упавшие деревья убраны, однако коммунальщики перешли в режим повышенной готовности, поскольку штормовой ветер может наблюдаться до вечера 23 апреля.

Сильный ветер обрушился на столицу и область утром 22 апреля. Местами в регионе даже шел снег. Причиной усиления ветра, по словам синоптиков, стал южный циклон. По мнению специалистов, возникновение штормового ветра может быть связано с контрастом температур, в последние дни именно такая погода стояла в Москве и Московской области.

Синоптики призвали жителей региона к бдительности, поскольку в ближайшие три дня ожидается температура ниже средних показателей на три градуса, мокрый снег, дождь, а по ночам даже заморозки, сообщает телеканал «Звезда».

20 апреля синоптики предупредили о порывистом ветре в Москве 20-22 апреля. В регионе был объявлен «желтый» уровень погодной опасности, пишет НСН.