Нижегорожские депутаты-волонтеры помогут жителям во время самоизоляции

В борьбе с COVID-19 все больше добровольцев. В Нижнем Новгороде депутаты раздадут продуктовые корзины пенсионерам, а также многодетным семьям.

В пакетах — бакалейные товары, антибактериальные салфетки и средства для уборки — всего 1,5 тыс. наборов.