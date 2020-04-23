Нижегорожские депутаты-волонтеры помогут жителям во время самоизоляции
В борьбе с COVID-19 все больше добровольцев. В Нижнем Новгороде депутаты раздадут продуктовые корзины пенсионерам, а также многодетным семьям.
В пакетах — бакалейные товары, антибактериальные салфетки и средства для уборки — всего 1,5 тыс. наборов.
В борьбе с COVID-19 все больше добровольцев. В Нижнем Новгороде депутаты раздадут продуктовые корзины пенсионерам, а также многодетным семьям.
В пакетах — бакалейные товары, антибактериальные салфетки и средства для уборки — всего 1,5 тыс. наборов.