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В Москве избивший сына металлической трубой мужчина признал вину

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Мужчина, арестованный в Москве за истязание несовершеннолетнего сна, признал вину. Об этом 22 апреля агентству городских новостей «Москва» рассказали в ГСУ СК России по столице.

По информации следствия, в квартире одного из жилых домов на западе столицы мужчина нанес сыну удары по голове и туловищу, некоторые из них были сделаны металлической трубой. В настоящее время ребенок находится в больнице.

По итогам следственных мероприятий он признал вину. Следователи выяснили, что таким образом мужчина наказывал ребенка за отказ отжиматься.

Ранее мужчину отправили под арест до 19 июня по ходатайству следствия. Возбуждены уголовные дела по статьям об истязании в отношении заведомо несовершеннолетнего и неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.

21 апреля сообщалось, что в Приморском крае возбуждено дело о халатности после конфликта между воспитанниками учреждения для обучающихся с девиантным поведением им. Т.М. Тихого в Уссурийске.

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