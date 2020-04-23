У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 4,9

Землетрясение магнитудой 4,9 зафиксировали у побережья Камчатки в Тихом океане. Об этом 23 апреля «РИА Новости» сообщили в Камчатском филиале Единой геофизической службы РАН.

Подземные толчки зафиксировали утром в четверг, 23 апреля. Их эпицентр находился в Тихом океане на глубине около 44 км в 177 км на юго-восток от Петропавловска-Камчатского, пишет RT.

В краевом главке МЧС отметили, что жертв и разрушений в результате подземных толчков не было. Жители населенных пунктов полуострова землетрясения не ощутили, сообщает телеканал «Звезда».

13 апреля сообщалось, что у берегов Курильских островов произошло землетрясение магнитудой 5,3. Эпицентр подземных толчков располагался в 100 км восточнее необитаемого острова Матуа. Очаг землетрясения находился на глубине 97 км.