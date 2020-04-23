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Двух полицейских в Сочи обвинили в получении взятки в 2 млн рублей

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Двоим сотрудникам полиции в Сочи предъявили обвинения в получении взятки в размере 2 млн рублей. Об этом 22 апреля ТАСС рассказали в СУ СК России по Краснодарскому краю.

В ведомстве заявили, что обвинения по статье УК РФ «Получение взятки» двум правоохранителям предъявил следственный отдел по Адлерскому району Сочи.

Уточняется, что местного жителя также обвинил в посредничестве при даче взятки, сообщает «Газета.ру». Обвиняемым может грозить лишение свободы на срок до 15 лет и штраф до 5 млн рублей, пишет RT.

По информации сайта kp.ru со ссылкой на источник, взятку полицейским заплатили за увод обвиняемого от уголовной ответственности по статье о незаконном производстве, сбыте или пересылке наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов.

21 апреля сообщалось, что начальника отдела по борьбе с коррупцией управления внутренних дел Зеленограда Вадима Базарова объявили в розыск. Ему заочно предъявлено обвинение в получении взятки.

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