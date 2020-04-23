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В России планируют создать единый центр контроля за водителями

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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В России ведется работа по созданию единого федерального центра автоматической фиксации нарушений ПДД (ЦАФАП). Он будет объединять информацию о нарушениях с дорожных камер из всех регионов России. Об этом сообщается в материалах Национальной технологической инициативы (НТИ) «Автонет», с которыми ознакомились «Известия».

Представитель НТИ «Автонет» подтвердил работу над созданием единого ЦАФАП. По его словам, опытный прототип системы уже разработан НП «ГЛОНАСС». Данные с камер будут загружаться в федеральный сегмент единого ЦАФАП.

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Проект предполагает использование как уже действующего оборудования в субъектах РФ, так и установку нового. По предварительным данным, срок развертывания системы может составить от двух до пяти месяцев и будет стоить около 100 млн рублей.

Вице-президент НП «ГЛОНАСС» по технологиям Евгений Белянко рассказал «Известиям», что прототип создан на базе сервисной телематической платформы «Автодата» (в ее формировании участвуют в том числе автопроизводители и дилеры).

«Сегодня на региональном уровне в ряде случаев используются технические средства контроля, методика и принципы работы которых не соответствуют требованиям МВД. Также нет возможности мониторинга работоспособности региональных систем из федерального центра», — отметил он.

Также по словам Белянко, проверка доступа сотрудников эксплуатирующей организации к информации единого ЦАФАП будет осуществляться с помощью электронной подписи. А все загруженные материалы — перепроверяться на соответствие требованиям МВД (тип комплекса, его расположение, тип нарушения), некондиционные — автоматически отбраковываться.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Под присмотром: в России создадут единый центр контроля за водителями

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