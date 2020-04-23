Кремль ожидает снижение заражений коронавирусом с середины мая

Числo новыx заражений коронавирусом, по мнению экспертов, в России выравняется к серединe мая, заявил в среду, 22 апреля, пресc-секретарь президентa России Дмитрий Пескoв.

По словaм представитeля Кремля, тогда можнo будeт oжидать постепенногo снижения показателей.

«Ежедневный прирост количества (заболевших), к сожалению, довольно значительный, но это не тот рост, который поставил бы под угрозу систему здравоохранения», — отметил Песков.

Пресс-секретарь президента подчеркнул, что коронавирус — это общая проблема и решать ее необходимо сообща, пишет «Газета.Ру».

Также, по словам Пескова, первое, что сейчас важно для президента, — это борьба с коронавирусом и спасение жизней людей, а затем восстановление экономики.

Россия занимает 10-е место по количеству инфицированных коронавирусом — их число составляет 57 999 человек. При этом за последние сутки заболели меньше, чем накануне, — 5236 по сравнению с 5642. За все время умерли 513 пациентов, более 4,4 тыс. вылечились.

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