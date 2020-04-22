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Путин освободил от должности зампреда СКР Сорочкина

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Фото: РИА Новости/Антон Денисов
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Указом президента России Владимира Путина, в среду, 22 апреля, освобожден от занимаемой должности заместителя председателя Следственного комитета (СКР), руководителя главного военного следственного управление комитета генерал-полковник юстиции Александр Сорочкин.

Также Сорочкин уволен с военной службы.

Соответствующий указ опубликован в среду на официальном портале правовой информации.

Сорочкин фактически считался первым заместителем председателя СКР Александра Бастрыкина, с 2016 года эта должность остается вакантной. Последним, кто ее занимал с 2012 года, являлся генерал-полковник юстиции Василий Пискарев. Он был избран в Госдуму, где возглавил комитет по безопасности.

Ранее в среду президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Эдуарда Кабурнеева заместителем председателя Следственного комитета РФ.

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