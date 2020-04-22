Оперштаб заявил о смерти еще 27 пациентов с COVID-19 в Москве

Еще 27 пациентов с коронавирусом умерли в Москве, сообщили в оперштабе по борьбе с COVID-19.

Среди погибших — пациенты от 38 до 90 лет. Большинство имели сопутствующие заболевания. Среди них — гипертония, сахарный диабет, хронический лимфолейкоз.

38-летний пациент страдал хроническим бронхитом.

Таким образом, всего с начала пандемии в столице скончался 288 пациент с коронавирусной инфекцией.

Оперативный штаб напоминает о необходимости неукоснительного соблюдения режима самоизоляции пожилым людям и лицам, имеющим хронические заболевания.

Всего за прошедшие сутки в России выявили 5642 новых случая заражения коронавирусом, 51 пациент скончался. 45,5% зараженных не имели клинических проявлений болезни. Больше всего новых случаев — 3083 — выявлено в Москве. За весь период коронавирус в столице зафиксирован у 29 433 человек.

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