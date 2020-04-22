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Священник-вирусолог назвал COVID-19 наказанием за грехи

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Если люди действительно осознают свою греховность, пандемия коронавируса закончится, как кошмарный сон. Такое мнение выразил в интервью «РИА Новости» глава Центра исследований в области биоэтики и высоких технологий при Московской духовной академии, кандидат биологических наук, настоятель храма святителя Алексия в Рогожской слободе священник Владимир Духович 22 апреля.

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На вопрос журналиста о причинах пандемии, священник ответил, что «это не просто болезнь», выразив уверенность, что она «ниспослана людям за грехи мира, забывшего про Бога».

«И никогда не надо думать, что это за грехи кого-то другого — это и за твои собственные грехи. И надо это принимать именно так. И молиться постоянно, чтобы Господь простил нас, помиловал. Искренне — не словами, а сердцем», — сказал он.

Священнослужитель видит «духовный смысл» в том, что это произошло именно на Великий пост — во «время осмысления греха».

По словам священника, чтобы уберечься от вируса, нужно следовать рекомендациям врачей. Самая главная защита — это изоляция, отсутствие контакта. Поскольку эта инфекция хорошо передается от человека к человеку, с чем меньшим количеством людей мы будем контактировать, тем лучше, пояснил он.

Духович назвал оправданным временное ограничение присутствия прихожан на богослужениях с целью недопущения распространения коронавирусной инфекции.

Ранее, 12 апреля, Российская православная церковь решила проводить богослужения Страстной недели с 13 по 19 апреля в Москве без прихожан из-за угрозы распространения коронавируса. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал это трудным решением. В российских соцсетях был запущен хештег #молитесьдома.

По данным оперштаба на 22 апреля, в России зафиксировано 57 999 случаев коронавируса, 4420 человек вылечились, 513 пациентов умерли.

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Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф и по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии: 8-800-2000-112.

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