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МИД Украины объявил об исправлении статей о стране в «Википедии»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко
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Министерство иностранных дел Украины объявило о начале работы по исправлению статей о стране на разных языках в «Википедии». Об этом сообщается на сайте ведомства в среду, 22 апреля.

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По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, противодействие дезинформации является стратегическим приоритетом внешней политики Украины.

«Вместе с партнерами мы начинаем борьбу с дезинформацией в важном сегменте — крупнейшей в мире энциклопедии. Статьи из «Википедии» ежедневно становятся источником информации для миллионов людей по всему миру. Поэтому очень важно, чтобы информация об Украине в этой энциклопедии была максимально объективной и достоверной», — заявил он.

В мае ведомство запустит онлайн-марафон «Месяц украинской дипломатии». В течение месяца авторы будут заполнять пробелы и исправлять неточности на темы «российской агрессии, интеграции Украины в Евросоюз и НАТО, отношений с другими странами» и пр.

Украинские дипломаты также присоединятся к наполнению «Википедии» на языках стран их пребывания.

Накануне сообщалось, что в эстонском учебнике по английскому языку обнаружили карту Европы, на которой Крым обозначен частью России.

На карту, которую привели авторы на страницах учебника «I love English 7», обратил внимание Конгресс украинцев Эстонии. Глава конгресса Вира Конык направила на имя министра образования и науки республики Майлис Репс письмо, в котором заявила, что эстонским школьникам «предоставляется фальшивая информация относительно Украины и игнорируется территориальная целостность украинского государства».

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