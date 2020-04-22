Прямой эфир

Зеленский заявил о важности перезагрузить судебную систему Украины

0
Фото: Global Look Press/Sergey Starostenko/Xinhua
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

С начала независимости на Украине выстроена судебная система, которая не работает справедливо, ее необходимо полностью перезагрузить. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в фильме «Год президентства Зеленского», который опубликовал «24 канал» на своей странице в YouTube 21 апреля.

Провал олигарха: почему Зеленский вышел из-под контроля Коломойского
На кого президент Украины променял миллиардера

Украинский лидер выразил уверенность, что «много судей нормальных и честных, действительно профессиональных», но судебная система страны «может, и работает профессионально, но в другую сторону». «Поэтому мы ее хотели перезагрузить. Судебную реформу подготовили. Сложно. Мы это сделаем», — сказал он.

В частности, Зеленский напомнил о делах бывшего народного депутата Сергея Пашинского и экс-заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского. По его словам, таких примеров много, но потом суды отпускают коррупционеров или криминальных авторитетов.

О том, что Зеленский собирается провести ревизию судебной реформы своего предшественника Петра Порошенко, сообщали в июне прошлого года в администрации украинского лидера.

Реформа судебной системы являлась основным пунктом предвыборной программы Порошенко. В июле 2016 года Верховная рада приняла закон «О судоустройстве и статусе судей», утверждающий конкурсный порядок отбора и назначения судей, изменяющий систему судоустройства и вводящий повышенные должностные оклады судей.

Изменения в законы о судейских органах, инициированные при президенте Зеленском, Верховная рада приняла во втором чтении 16 октября. Проект предлагает ряд изменений, в том числе в закон о люстрации: очистить органы власти страны от лиц, которые с 21 ноября 2013 года до 19 мая 2019 года занимали должности председателя Высшей квалификационной комиссии судей, председателя Государственной судебной администрации и их замов. Также законопроект предлагает уменьшить количество судей ВС и определяет новые основания для из увольнения.

Однако в марте 2020 года Конституционный суд Украины признал неконституционными ряд положений этой реформы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Зеленский констатировал провал борьбы с коррупцией на Украине
Зеленский пообещал превратить Украину в «е-страну»

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020