Зеленский заявил о важности перезагрузить судебную систему Украины

С начала независимости на Украине выстроена судебная система, которая не работает справедливо, ее необходимо полностью перезагрузить. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в фильме «Год президентства Зеленского», который опубликовал «24 канал» на своей странице в YouTube 21 апреля.

Украинский лидер выразил уверенность, что «много судей нормальных и честных, действительно профессиональных», но судебная система страны «может, и работает профессионально, но в другую сторону». «Поэтому мы ее хотели перезагрузить. Судебную реформу подготовили. Сложно. Мы это сделаем», — сказал он.

В частности, Зеленский напомнил о делах бывшего народного депутата Сергея Пашинского и экс-заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского. По его словам, таких примеров много, но потом суды отпускают коррупционеров или криминальных авторитетов.

О том, что Зеленский собирается провести ревизию судебной реформы своего предшественника Петра Порошенко, сообщали в июне прошлого года в администрации украинского лидера.

Реформа судебной системы являлась основным пунктом предвыборной программы Порошенко. В июле 2016 года Верховная рада приняла закон «О судоустройстве и статусе судей», утверждающий конкурсный порядок отбора и назначения судей, изменяющий систему судоустройства и вводящий повышенные должностные оклады судей.

Изменения в законы о судейских органах, инициированные при президенте Зеленском, Верховная рада приняла во втором чтении 16 октября. Проект предлагает ряд изменений, в том числе в закон о люстрации: очистить органы власти страны от лиц, которые с 21 ноября 2013 года до 19 мая 2019 года занимали должности председателя Высшей квалификационной комиссии судей, председателя Государственной судебной администрации и их замов. Также законопроект предлагает уменьшить количество судей ВС и определяет новые основания для из увольнения.

Однако в марте 2020 года Конституционный суд Украины признал неконституционными ряд положений этой реформы.