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Более 50 га будет засеяно яровыми культурами в Псковской области

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Нынешняя посевная кампания в Псковской области началась на две недели раньше, чем в 2019 году. Это связано с теплой зимой и ранней весной, сообщил председатель регионального комитета по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Николай Романов.

«В настоящее время полевые работы уже ведутся в 10 муниципалитетах. Особенно высокий темп сева отмечается в Псковском, Островском и Опочецком районах», — добавил Николай Романов.

Всего в этом году планируется засеять яровыми культурами свыше 50 га полей, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона. На данный момент посеяли около 5,5 тыс. га яровых культур, в том числе 4,6 тыс. га зерновых и зернобобовых. Также в Псковской области ведется посадка овощей открытого грунта.

Запасов гречки в РФ хватит до урожая следующего года. Об этом 9 апреля сообщил первый заместитель министра сельского хозяйства страны Джамбулат Хатуов. Россия по причине повышенного спроса планирует в 2020 году увеличить площади под посев гречихи на 50–70 тыс. га. В 2019 году они составляли 800 тыс. га.

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