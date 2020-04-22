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Банду подростков обвиняют в грабеже со смертью потерпевшего на Ставрополье

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В Ставропольском крае подростков обвиняют в грабеже. Потерпевший скончался от полученных травм в больнице.

Инцидент произошел в конце марта в Шпаковском районе. По данным следствия, трое подростков проникли в дом местного жителя. Один из подозреваемых начал наносить мужчине удары металлической трубой, двое других ребят вынесли из дома банки с краской, бензопилу и телевизор. Об этом сообщает NewsTracker.

От полученных травм потерпевший на следующий день скончался в больнице. По подозрению в грабеже задержаны двое парней 17 лет и их 18-летний товарищ. Уголовное дело возбуждено по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего, а также по факту грабежа.

Следователи назначили проведение ряда экспертиз. Подозреваемые взяты под стражу.

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