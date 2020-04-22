Девушка-подросток изрубила топором родственницу в квартире в центре Москвы

17-летняя девушка беспричинно напала с топором на свою родственницу в квартире дома, расположенного в центре Москвы. Об этом в среду, 22 апреля, сообщили в Главном следственном управлении СК России по Москве.

«По данным следствия, 22 апреля 17-летняя девушка, находясь в квартире жилого дома, расположенного в центре Москвы, беспричинно нанесла своей родственнице многочисленные рубленые раны топором по различным частям тела», — говорится в сообщении ведомства.

В настоящий момент пострадавшая находится в реанимации одной из городских больниц. Нападавшая девушка-подросток доставлена в медучреждение, оказывающее психиатрическую помощь.

Сообщается, что следователи проводят доследственную проверку по факту покушения на убийство женщины.

29 февраля СМИ сообщали, что мужчина напал с топором на сотрудников магазина в Москве. ЧП произошло на Новоясеневском проспекте. По предварительным данным, злоумышленник хотел украсть товары, но его заметили. В результате он пытался ударить охранника топором.