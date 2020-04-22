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МВД подготовило проект расширения полномочий полицейских

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Министерство внутренних дел (МВД) России предложило поправки к закону «О полиции», согласно которым предлагается расширить полномочия полицейских.

В случае его вступления в силу стражи порядка смогут открывать огонь на поражение, если действия нарушителя можно расценить как угрозу нападения. В действующей редакции закона это возможно, если злоумышленник пытается прикоснуться к огнестрельному оружию, сообщается на сайте aif.ru.

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Также полицейским предлагается разрешить вскрывать автомобили, если это нужно для спасения жизни, задержания преступника или для обеспечения безопасности при угрозе теракта, массовых беспорядках и чрезвычайной ситуации (ЧС), передает RT.

После вскрытия машины сотрудники полиции должны обеспечивать ее сохранность и в течение суток оповестить о произошедшем хозяина транспортного средства. При этом если был нанесен вред гражданам или организациям, а полицейский действовал на законных основаниях, то он не несет никакой ответственности, сообщает телеканал «360».

Кроме этого, полицейские смогут оцеплять или блокировать жилые дома и другие объекты по решению начальников территориальных отделов МВД. Внутри оцепления можно будет осматривать граждан, их машины и груз. При отказе от осмотра человека не впустят на оцепленную территорию или не позволят выехать с нее.

Как отмечается в пояснительной записке,в первую очередь проект закона направлен «на усиление прав и законных интересов граждан», а также на совершенствование практической деятельности сотрудников ОВД.

Накануне сообщалось, что Министерство юстиции предложило перенести на июнь подготовку нового Кодекса об административных правонарушениях. Пока ведомство дорабатывает проект нового КоАПа с учетом всех замечаний и предложений, поступающих в министерство.

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