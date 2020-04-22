Более 14 тыс. москвичей получают выплаты по безработице. По указу президента РФ для тех, кто потерял работу после 1 марта, это пособие составляет 12 130 рублей. К федеральным выплатам в Москве ввели и региональную компенсацию. Таким образом общая сумма выплат — 19 500 рублей. С конца марта также действует упрощенный порядок признания граждан безработными, служба занятости переведена на дистанционную работу. Встать на учет и оформить пособие можно через интернет-портал центра «Моя работа».