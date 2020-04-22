Москвичей предупредили об усилении ветра до 23 м/с

Ветер в столице может усилиться до 23 м/с. Ураган сохранится в течение всего дня. МЧС просит москвичей на улице сохранять осторожность. В такую погоду нельзя укрываться под деревьями и ходить возле рекламных щитов. Водителям стоит парковать машины в безопасных местах вдали от шатких конструкций. С четверга начнутся ночные заморозки: от 0 до –1 °С. Температурные значения упадут ниже нормы на 3–4 градуса.