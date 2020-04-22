В Москве начали автоматически проверять цифровые пропуска

В Москве начала действовать автоматическая система проверки пропусков. Если госномер машины не внесён в разрешение, водителю сразу же придёт штраф 5 тыс. рублей. Отслеживают нарушителей с помощью камер видеофиксации. Контролируют автомобилистов и сотрудники ГИБДД. Автоматическая система проверки пропусков теперь работает и в общественном транспорте. Пассажиры могут передвигаться только по электронным билетам. Номера карт нужно внести в пропуск. Причем сделать это за пять часов до поездки, иначе валидатор не сработает.