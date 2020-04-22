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Экскурсии организуют по Хабаровскому тюремному замку

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В Хабаровске свободный доступ откроют в один из самых закрытых музеев края. Любой желающий сможет ознакомиться с экспозицией «Хабаровский тюремный замок», которая расположена в подвале СИЗО №1.

До этого это место могли посещать только те, кому по долгу службы разрешен вход в учреждение: сотрудники ФСИН, студенты юридических факультетов, адвокаты и следователи.

Сейчас, как пишет ИА «Хабаровский край сегодня», сотрудники регионального управления ФСИН организуют для пользователей интернета виртуальные экскурсии по «тюремному замку». Планируется проводить их раз в 10 дней. Сколько их будет всего, пока неизвестно.

В следующий раз создатель экспозиции методист Наталья Купалова расскажет о тайнах красного кирпича. Из него была построена тюрьма в 1915 году, на месте которой сейчас находится СИЗО. Также запланирована отдельная экскурсия, посвященная призракам Хабаровского тюремного замка.

Первая обзорная виртуальная экскурсия по СИЗО размещена на официальном сайте и канале YouTube хабаровского управления ФСИН.

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