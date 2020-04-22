В медпункте аэропорта Домодедово начали тестировать на коронавирус

Тестирование на коронавирусную инфекцию запустили в медпункте аэропорта Домодедово. Об этом сообщили в среду, 22 апреля, в пресс-службе авиагавани.

«Домодедово запустило тестирование на коронавирус в медпункте аэропорта. Процедура займет не более 15 минут. Результаты будут направлены на электронную почту пациента», — цитирует сообщение агентство городских новостей «Москва».

Тест проводится после обращения без предварительной записи. Перед тестированием необходимо пройти опрос на предмет поездок в страны с неблагоприятной эпидемической ситуацией, а также контактах с людьми, прибывшими из таких стран. Для проведения тестирования необходимо иметь при себе паспорт. Также проводится измерение температуры.

За три-четыре часа до анализа рекомендуется не употреблять пищу, пить, чистить зубы, полоскать горло, курить и жевать резинку. За шесть часов перед исследованием нельзя использовать лекарства для орошения ротоглотки и препараты для рассасывания. Также запрещено использовать перед забором биоматериала пастилки, освежающие дыхание, пишет РИАМО.

Ранее в этот же день «Известия» писали, что частные лаборатории в России рассчитывают уже в мае предложить всем желающим сдать анализ на антитела к коронавирусу.

Созданием тестов на антитела к коронавирусу занимается ряд российских компаний и лабораторий. Часть разработчиков заявили о скором переходе к стадии регистрации в Росздравнадзоре.

Согласно последним данным Worldometer, на планете зарегистрировано свыше 2,57 млн случаев заболевания, умерли более 178 тыс. человек, вылечились — 701 тыс. По состоянию на 22 апреля в России общее число заболевших достигло 57 999 человек, умерли 513 пациентов, выздоровели ― 4420.

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