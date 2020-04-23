Одинокий остров: знаменитый Мон-Сен-Мишель превращается в город-призрак

Мон-Сен-Мишель — знаменитый остров-крепость в Нормандии, принимающий более 3 млн туристов ежегодно, — полностью опустел. Из-за пандемии все путешественники и иногородние работники разъехались, остались лишь местные жители. Как живет город во время карантина — в фотогалерее «Известий»
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Фото: REUTERS/Pascal Rossignol
Так теперь выглядят парковки на подступах к острову, обычно забитые автомобилями и туристическими автобусами. Прекратили свою работу шаттлы, доставляющие туристов с материка, въезд на остров закрыт для всех
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Фото: REUTERS/Pascal Rossignol
Всего пару месяцев назад улицы были заполнены толпами туристов — остров пользуется популярностью в любое время года. Сейчас встретить здесь человека практически невозможно — все четыре десятка местных жителей самоизолировались
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Фото: REUTERS/Pascal Rossignol
Ко входу на территорию аббатства, ставшего с XII века одним из главных паломнических центров Европы, всегда выстраивались огромные очереди. Теперь все лестницы свободны, улицы пусты
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Фото: REUTERS/Pascal Rossignol
Территория аббатства закрыта, монахи самоизолировались в своих кельях
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Фото: REUTERS/Pascal Rossignol
Отелям запрещено принимать гостей
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Фото: REUTERS/Pascal Rossignol
Бары, кафе, рестораны закрыты. Управляющий ресторана La Mere Poulard Эрик Белён приходит на работу, несмотря на карантин
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Фото: REUTERS/Pascal Rossignol
По улицам мимо закрытых отелей и ресторанов бродят только овцы
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Фото: REUTERS/Pascal Rossignol
«Это мне напоминает зимы в городе до 1970-х, когда массового туризма еще не было и в низкий сезон здесь оставались только местные», — говорит мэр коммуны Ян Гальтон
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Фото: REUTERS/Pascal Rossignol
Туризм на Мон-Сен-Мишель — это 2 тыс. дополнительных рабочих мест в разгар сезона. «Сегодня мы все безработные», — сокрушается президент местного профсоюза предпринимателей Кристин Голуа. Она с нетерпением ждет возвращения туристов, но опасается, что этот период затянется — остров, узкие улицы, невозможность соблюдать социальную дистанцию могут отпугнуть многих
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