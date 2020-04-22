Апелляционный суд утвердил оправдание экс-владельца фабрики «Меньшевик»

Апелляционный суд признал законным оправдательный приговор экс-директору фабрики «Меньшевик» Илье Аверьянову по делу об убийстве. Об этом сообщил адвокат Аверьянова Андрей Бастраков в среду, 22 апреля.

«Оправдательный приговор оставлен в силе», — рассказал адвокат «Интерфаксу».

19 февраля прокуратура подала апелляцию на оправдательный приговор Аверьянову. С решением была не согласна сторона потерпевших.

28 января суд присяжных признал бизнесмена Илью Аверьянова невиновным по делу об убийстве охранника на фабрике «Меньшевик» в декабре 2017 года. Присяжные заседатели также не признали вину Аверьянова в избиении возле фабрики человека по фамилии Замосковный.

В конце декабря 2017 года Аверьянов устроил стрельбу на территории фабрики «Меньшевик» в Москве. В результате инцидента погиб один человек. Мужчине тогда удалось скрыться с места происшествия, он был задержан на следующий день сотрудниками МВД и ФСБ. Инцидент со стрельбой был связан с попыткой судебных приставов взыскать с предпринимателя 3,3 млн рублей.

Аверьянов не признал вину, назвал свои действия самообороной при рейдерском захвате. Он утверждал, что застрелил охранника случайно и намерения причинять ему вред не имел.

Инцидент с Замосковным произошел возле здания фабрики в 2016 году. Он поджигал тополиный пух. По версии следствия, Аверьянов заподозрил его в попытке поджечь фабрику и нанес ему несколько ударов головой в лицо, нанеся черепно-мозговую травму.