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Скульптуру 1928 года восстановили в Калининградской области

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В сквере краеведческого музея в Зеленоградске (Калининградская область) установили скульптуру 1928 года. Монумент был обнаружен на территории детского сада.

По данным администрации, скульптура была покрыта большим количеством слоев краски, а часть лица «Мальчика с рыбой» откололась. Специалисты музея провели реставрационные работы, а также установили, что ранее фигура находилась на крыше здания народной школы Кранца. После демонтажа в 1972 году скульптуру неоднократно переносили. Об том сообщает «Калининград.Ru».

Музей расположился в объекте культурного наследия — вилле Крелль, которая была построена в начале XX века. Сквер возле учреждения благоустроили в 2019 году. В западной его части разместилась выставка под открытым небом. «Мальчик с рыбой» стал ее частью.

Ранее сообщалось, что в Калининграде в зоопарк привезли шесть бронзовых скульптур животных. Старые фигуры находились в аварийном состоянии.

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