Тротуар на Литовском валу в Калининграде отремонтируют за 10 млн рублей

В Калининграде запланирован ремонт тротуара на Литовском валу. Соответствующие торги объявила городская администрация, информация об этом размещена на портале госзакупок.

Исходя из документации, рабочие должны уложить новое асфальтовое покрытие на тротуаре от улицы 9 апреля до Фрунзе. Также в перечень работ входит замена бортового камня и понижение на выездах с придомовых территорий, пишет Калининград.Ru.

Определить подрядчика планируют 23 апреля. Он должен выполнить работы в течение 137 дней. Максимальная стоимость контракта составит более 10,6 млн рублей.

Ранее власти Калининграда объявили аукцион на проведение первого этапа строительства улицы Суздальской. Ее соединят с улицей Стрелецкой. Стоимость работ оценивается в 114 млн рублей. На следующем этапе планируется соединить Суздальскую с улицей Гагарина.