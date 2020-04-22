Большие стаи необычных птиц заметили в городах Амурской области

Жители городов Амурской области заметили необычных для этого региона птиц. По размеру они чуть крупнее воробья и летают «как пьяные», делятся впечатлениями от увиденного жители Белогорска.

Некоторые амурчане утверждают, что это дрозды. Но вот по поводу вида этих дроздов мнения разделились. Одни утверждают, что это рыжие дрозды, а другие — что это дрозды-рябинники.

Местные зоозащитники призывают жителей городов позаботиться о птицах, которые остались без пропитания из-за снегопада, поскольку дрозды являются насекомоядными, а под толстым слоем снега они найти корм не могут.

Как сообщил Амурской службе новостей доцент кафедры биологии и МОБ БГПУ Иван Черемкин, на всех опубликованных в соцсетях фото один и тот же вид — дрозд Науманна, подвид рыжего дрозда. Из-за снегопада многие воробьиные (дрозды тоже относятся к этому отряду) замерзают.

Не исключено, что из-за намокания перьев пострадают и куриные, к которым относится фазан.