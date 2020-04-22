Прямой эфир

Большие стаи необычных птиц заметили в городах Амурской области

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Жители городов Амурской области заметили необычных для этого региона птиц. По размеру они чуть крупнее воробья и летают «как пьяные», делятся впечатлениями от увиденного жители Белогорска.

Некоторые амурчане утверждают, что это дрозды. Но вот по поводу вида этих дроздов мнения разделились. Одни утверждают, что это рыжие дрозды, а другие — что это дрозды-рябинники.

Местные зоозащитники призывают жителей городов позаботиться о птицах, которые остались без пропитания из-за снегопада, поскольку дрозды являются насекомоядными, а под толстым слоем снега они найти корм не могут.

Как сообщил Амурской службе новостей доцент кафедры биологии и МОБ БГПУ Иван Черемкин, на всех опубликованных в соцсетях фото один и тот же вид — дрозд Науманна, подвид рыжего дрозда. Из-за снегопада многие воробьиные (дрозды тоже относятся к этому отряду) замерзают.

Не исключено, что из-за намокания перьев пострадают и куриные, к которым относится фазан.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Ученые обнаружили впадающий в спячку вид птиц
Орнитолог рассказал о передаче вирусов от птиц людям

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020