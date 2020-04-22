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Беременные в Нижегородской области сдают анализы на коронавирус

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В Нижегородской области у беременных начали брать анализы на коронавирусную инфекцию. Об этом губернатор Глеб Никитин рассказал на своей странице в Instagram.

«Но здесь нужно быть очень осторожными, чтобы не подвергнуть их опасности: если вызывать в больницу для теста — риск при передвижении по городу, если на дому — риск заноса вируса в дом», — заявил Никитин.

Как напоминает ИА «НьюсНН», ранее в регионе ввели дистанционное наблюдение женщин в положении. Теперь специалисты проводят телемедицинские консультации.

Как сообщалось 16 апреля, беременная пациентка инфекционной больницы в Адыгее родила здорового ребенка и вылечилась от COVID-19. Женщина на позднем сроке прибыла из Абхазии в гости к родителям. В апреле она была госпитализирована с признаками коронавируса в инфекционную больницу, где был выявлен положительный результат. На момент родов женщина выздоровела, у ребенка COVID-19 не было.

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