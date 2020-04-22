Прокуратура начала проверку после коммунальной аварии во Владивостоке

Прокуратура Владивостока проводит проверку по факту крупной коммунальной аварии на сетях в микрорайоне Снеговая Падь. Из-за порыва в трубе с 21 апреля без холодной воды остаются 20 многоквартирных домов. Авария произошла в районе жилого дома на улице Адмирала Горшкова.

Как сообщили ИА PrimaMedia в надзорном ведомстве, прокуроры проверяют КГУП «Приморский водоканал», администрацию Владивостока, организацию-застройщика, которая проводила работы в районе порыва сетей холодного водоснабжения.

«Приморский водоканал» организовал подвоз холодной воды пострадавшим жильцам. Несмотря на введенный режим самоизоляции, во дворах сразу же образовались очереди за водой.

Авария произошла утром 21 апреля. Очевидцы рассказали, что рядом с домом бил фонтан холодной воды высотой с пятиэтажное здание. В итоге водой залиты детская площадка, стоянка и вся близлежащая территория.

3 апреля сообщалось, что в Приморье произошло частичное обрушение моста через реку Суходол, в Шкотовском районе на 55-м км дороги Артем–Находка.